شكرا لقرائتكم خصم 100 ألف جنيه لكل لاعب فى الأهلى بعد وداع البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، خصم ١٠٠ ألف جنيه من كل لاعب بعد مباراة الوصل الإماراتي التى ودع على إثرها الفريق الأحمر البطولة العربية للأندية.

وتأتي تلك العقوبة للمرة الثانية علي التوالي تكرارا لذات العقوبة التي تم إقرارها علي لاعبي الفريق بعد مباراة نهائي أبطال أفريقيا بعد خسارة اللقب أمام الترجى التونسى.