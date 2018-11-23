شكرا لقرائتكم كريم حافظ : " أنا أهلاوي" ولا توجد مفاوضات رسمية مع مسئولى الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث كريم حافظ ظهير أيسر باشاك شهير التركي عن كواليس ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي في يناير المقبل. قال حافظ فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير :" لا توجد أى مفاوضات رسمية بينى وبين مسئولى الاهلى فى الفترة الحالية ولكن وكيلى أبلغنى بحاجة المارد الأحمر لظهير أيسر فى الفترة القادمة خصوصا أنى أهلاوي". أضاف حافظ :" لم أفكر فى العودة لمصر خلال الفترة الحالية وأسعى للاستمرار فى الاحتراف الأوروبي". يذكر أن حافظ لعب بناشئي الأهلي 6 أعوام، ثم رحل لإحدى أكاديميات وادي دجلة ومنها انتقل إلى أوروبا.

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