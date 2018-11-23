شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يطير لألمانيا لإبلاغ الخطيب بأخر التطورات فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير سيد عبد الحفيظ المكلف بوضع إستراتيجية قطاع كرة القدم فى الأهلى وتعيين مديرى الإدارات لألمانيا، لإطلاع محمود الخطيب علي تصوره لإصلاح منظومة كرة القدم الحمراء وتصوره لمديري الإدارات المختلفة في القطاع قبل الإعلان عنها بشكل رسمي. ومن المقرر ان يعلن الأهلي خلال الساعات القادمة عن عدد من القرارات الإصلاحية في منظومة كرة القدم ابرزها اقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق واعطاء هيثم عرابي العائد لتولي تعاقدات النادي شارة البدء لحسم صفقات الميركاتو الشتوي.

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يطير لألمانيا لإبلاغ الخطيب بأخر التطورات فى الأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .