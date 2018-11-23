شكرا لقرائتكم كلوب يعلق على تمديد تعاقد مانى مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، سعادته بتجديد التعاقد مع السنغالى ساديو مانى حتى عام 2023، مشيرا إلى أن ذلك يمثل دفعة كبير للجميع داخل الريدز.

قال كلوب فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول: "هو مثال أخر عن كيفية إلتزام اللاعبين الذين لدينا في هذا النادي، ليس فقط حاضرنا ولكن مستقبلنا أيضا، مضيفا "لا أستطيع أن أفكر في ناد واحد في أي مكان في أوروبا لا يريد التعاقد مع لاعب مثل مانى المتاح لهم، وبالتالي فإن واقع الأمر أنه يريد البقاء معنا".

وأضاف مدرب ليفربول "إنه لاعب مهم في فريقنا، إنه لاعب رائع وأعتقد أن هذا ينعكس في أدائه وتأثيره على أرض الملعب"، وتابع "لقد كان له تأثير كبير عند وصوله لأول مرة، ماني ظل يتطور كل موسم مع الفريق، كان مساره فقط صعودًا من حيث مستواه ومساهمته".



مانى

ساديو مانى