شكرا لقرائتكم كاسياس: رحيلى عن ريال مدريد كان حتميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ايكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق وبورتو البرتغالى، أن رحيله عن النادى الملكى كان أمرا لا مر منه، وكانت النهاية ستكون أسوأ فى حال استمراره.

وتحدث كاسياس فى تصريحات نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قائلا "كان من الصعب مغادرة ريال مدريد، لا يمكنك مقارنته مع أى نادى آخر وأيضًا من الصعب التغيير حتى ولو إحتجت لذلك، الأمر كان مثل الغرق فى حمام سباحه وفقط تريد أن تتنفس، بورتو قدم لى كل شئ أولًا، استغرق الأمر بعض الوقت للتعود على الأمر وعلى المجئ إلى هنا، هو النادى الأكثر أهمية فى البرتغال ولكن هناك مسافة بينه وبين مدريد".

وتابع كاسياس، قائلا "أعتقد أنه تم اتخاذ خطوة جيدة، لو كنت قد استمريت فى مدريد لكانت لدى نهاية أسوأ، ريال مدريد فوق أي لاعب واليوم الذى سأغادر فيه من بورتو ستكون لحظة تؤلمنى".

وقال كاسياس عن البرتغالى جوزيه مورينيو "وصول مورينيو كان لمنافسة برشلونه وكانت أوقات من التوتر الكبير حتى المدريديستا ظهروا بشكل لم يُعجبنى، السنه الثالثه لم تكن جيده حتى بعد الفوز بالدورى والوضع كان له تأثير نفسى على، كان هُناك إهتزاز فى بعض العلاقات وهذا أمر لم يكن جيدًا له ولا لى ولا حتى للنادى" .

وعن علاقته مع مورينيو، قال "أعتقد إذا حدث ذلك مره اخرى فسأقوم بمواجهة مورينيو، وقتها إخترت أن أكون هادئًا وإعتقدت أن هذه الطريقه لتكريم قيم ريال مدريد، فى يومنا هذا لا أحد مننا يتحدث عن الاخر وكان من الأفضل أن نترك بعضنا البعض".



كاسياس ورئيس الريال

كاسياس على دكة بدلاء الريال فى 2013

ايكر كاسياس

كاسياس ومورينيو