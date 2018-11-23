شكرا لقرائتكم رسميا.. مانى يمدد تعاقده مع ليفربول حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الخميس، تمديد تعاقد نجمه السنغالى ساديو مانى لعقد طويل الأجل، وذلك حتى عام 2023.

وتحدث مانى فى تصريحات للموقع الرسمى للريدز، قائلا "أنا سعيد للغاية، لتمديد تعاقدى مع ليفربول".

وتابع مانى، قائلا "إنه يوم عظيم بالنسبة لى، والآن أتطلع إلى تحقيق كل شئ لمساعدة الفريق، ومساعدة النادى على تحقيق أحلامنا، وخاصة الفوز بالألقاب".

وتابع النجم السنغالى، قائلا "لقد قلت دائما، عندما عرفت أن لدى فرصة للمجئ إلى هنا، لم أكن لأفكر مرتين، النادي الصحيح فى الوقت المناسب ومع المدرب المناسب كذلك، لقد جئت إلى هنا وكنت سعيدًا جدًا، "بالنسبة لى، لقد اتخذت أفضل قرار فى مسيرتى".

وكان مانى قد انتقل إلى صفوف ليفربول عام 2016 قادما من ساوثهامبتون، وفاز بجائزة أفضل لاعب فى الريدز فى أولى مواسمه، وسجل 40 هدفا فى 89 مباراة خاضها حتى الآن مع الفريق.



ساديو مانى