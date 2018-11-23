شكرا لقرائتكم الجاسم: مركزنا جيد.. وحققنا الأهم أمام الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد تيسير الجاسم، لاعب الوحدة، أهمية الفوز الذي حققه فريقه 1 - صفر على الباطن يوم الخميس في المرحلة العاشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الجاسم، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة إنه كان من الضروري تحقيق الفوز بعد هزيمتين في المسابقة "لم نكن مسيطرين بشكل كامل على مجريات اللعب ولكن في بعض الأوقات لا تحتاج المستوى بقدر الثلاث نقاط".

وأوضح الجاسم: من الطبيعي أن يحدث نقص بالثقة مع الغيابات والإصابات والهزيمة مرتين متتاليتين ولكننا في مركز لا بأس به ورصيدنا من النقط جيد أيضاً".

وتطرق الجاسم إلى اللعب ضمن صفوف الأخضر وقال: أي لاعب يدافع عن ألوان بلاده يكون له شرف وفخر كبير، عكس الدوري، مع المنتخب الشعب كله يدعمك.

ووجه تيسير الجاسم رسالة إلى جماهير الوحدة في ختام تصريحاته قائلا: بالتأكيد الجماهير تابعت التعزيزات الكبيرة للفريق وتنتظر الأفضل دائماً، لاسيما وأن الوحدة يضم لاعبين كبار محليين أو أجانب لديهم خبرة كبيرة، لكن لايزال ينقصنا الانسجام.

ويذكر أن الوحدة في المركز الرابع مؤقتا، في ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، بانتظار مباراتي الشباب والنصر يوم الجمعة وديربي جدة بين الاتحاد والأهلي يوم الأحد.