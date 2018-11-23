شكرا لقرائتكم قرية " فورمولا إي" تنطلق على كورنيش جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، يوم الخميس، فعالية قرية فورمولا إي في منطقة الكورنيش في جدة، والتي تقام في عدة مدن سعودية ضمن فعاليات سباق الاتحاد الدولي للسيارات "فورمولا إي أيه بي بي" المقرر إقامته في ديسمبر المقبل بالدرعية.

وكانت المرحلة الأولى من الفعاليات انطلقت في الخبر، ومن المقرر أن تحتضنها جدة إلى 24 نوفمبر، على أن تنظم بعد ذلك في الرياض خلال الفترة من 13 حتى 14 ديسمبر المقبل.

وتحتوي القرية على أجهزة إلكترونية تمكن الزوار من محاكاة قيادة سيارة "فورمولا إي"، والتجول في أبرز حلبات السباق في العالم، إضافة إلى عالم الواقع الافتراضي الذي يعرف الزوار على تكنولوجيا المستقبل، كما ستقام بطولة "إي إيه" داخل القرية، حيث يتنافس المتسابقون على جوائز مالية ضخمة، تصل قيمتها إلى نحو مليون ريال سعودي. وسيكون السباق المفترض إقامته شهر ديسمبر المقبل، هو أول جولات الموسم الجديد من "سباق الفورمولا إي" عالمياً، بعد الاتفاقية التي عقدت بين الاتحاد الدولي للسيارات والهيئة العامة للرياضة، على أن تمتد لعشر سنوات مقبلة.

وتُعرف بطولة "إيه بي بي فورمولا إي"، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بأنها سلسلة سباقات السيارات الكهربائية في الشارع، والأولى عالمياً للسيارات الكهربائية بالكامل ذات المقعد الواحد في رياضة السيارات، وتجلب سيارة "فورمولا إي" الإثارة إلى بعض المدن العالمية مثل نيويورك وهونغ كونغ وباريس وروما.