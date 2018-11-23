شكرا لقرائتكم خبر عن هدف الزمالك الثانى "صحيح" وأخطاء الحكم غير مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة : الزمالك * الداخلية

المسابقة : الدورى المصرى ( الجولة 15 )

إستاد : بتروسبورت

نتيجة المباراة : هدفان مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم ساحة : محمد الحنفى

المساعد الأول : تحسين أبو السادات

المساعد الثاني : أحمد توفيق طلب

الحكم الرابع : محمد علاء

الاضافى الاول : سعيد حمزة

الاضافى الثانى : محمد يوسف

التقييم الفني في فهم القانون واحتساب المخالفات وعقوبة الإنذار والطرد

تمكن محمد الحنفى من استخدام أسلوب قراءة طرق ولعب الفريقين من بداية المباراة ونتيجة للتحركات الجيدة وفتح زوايا الرؤية استطاع أن يدير المباراة بكل سهولة نتيجة قراراته الصحيحة..وفى الدقيقة 6 سماح باستمرار اللعب و لا وجود لأى مخالفة داخل منطقه جزاء الداخلية .

فى الدقيقة 33 و 35 قراءة جيدة من حكم المباراة و تطبيق ممتاز لمبدأ اتاحة الفرصة لصالح الداخلية.. والحالة الثانية استمرار اللعب ثم الرجوع فى توقيت مناسب لاحتساب المخالفة و قرار صحيح فى الحالتين.

فى الدقيقة 44 دخول من الحكم الاضافى الاول فى توقيت ممتاز لفض الاشتباك بين لاعب الزمالك و الداخلية و الحنفى يكتفى بالتحذير و كان يجب على الحنفى انذار لاعب الداخلية للسلوك غير الرياضى.. ولم ينذر الحنفى لاعب الداخلية فى الدقيقه 78 بعد دخوله بتهور على لاعب الزمالك.

فى الدقيقه 88 يتم تسديد الكرة على مرمى الداخلية لترتد الكرة من حارس المرمى و تسقط على الارض و كانت هناك منافسة عادلة و التحام طبيعى بين اللاعب محمود علاء و حارس المرمى محمد صبحى على لعب الكرة لترتد للاعب محمود كهربا ليسكنها الشباك فى هدف صحيح.

فى الدقيقه 90 ثم اشتباك بين لاعبى الزمالك يوسف اوباما و طارق حامد و لاعب الداخلية احمد صابر و الحنفى يتدخل لفض الاشتباك و يشهر البطاقه الصفراء للاعبين الثلاثة .

اللياقة البدنية والتمركز والتحرك والسيطرة علي أحداث المباراة :

تمكن الحكم من استخدام عناصر اللياقة البدنية بكل عناصرها بداية من التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى في الهجوم المعاكس و تميز الحنفى بالرشاقة و المرونة و التحرك السريع طوال ال 90 دقيقة وكانت تحركاته فوق ميدان اللعب جيدة خاصة في الدقائق 17 و 42 من الشوط الاول و خصوصا فى الدقائق 34 و 47 حيث تحرك الحنفى بشكل ممتاز و دخول منطقة جزاء الداخلية للبحث عن خطأ و متابعة جيدة للاحداث دون الدخول فى مسار اللعب و من ثم الخروج من مناطق اللعب بطريقة سليمة .

تقييم المساعدين والاضافيين والرابع :

المساعد الأول :تعاون مع الحكم فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 30, 60 و أشار على حالات التسلل فى الدقائق 85,73 بتقدير صحيح.

المساعد الثاني : تعاون مع الحكم في احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 39 و سمح باستمرار اللعب فى الدقيقة 47 .

الحكم الرابع : لم يستطع السيطره على المنطقة الفنيه و تواجد الكثير من الاشخاص داخلها مما ادى الى حدوث اشتباكات بين اللاعبين .

الحكمان الاضافيان : تعاونا مع الحكم فى السيطرة على احداث المباراة و اللاعبين خصوصا فى الدقيقه 44 و تدخل ممتاز من الاضافى الاول سعيد حمزه فى فض الاشتباك بين لاعب الزمالك و الداخلية و كذلك فى الدقيقة 90 و التدخل لفض الاشتباك بين لاعبى الزمالك يوسف اوباما و طارق حامد ولاعب الداخلية احمد صابر و ينذر الحنفى اللاعبين.