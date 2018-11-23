شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: هدف الزمالك الثاني فى الداخلية غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الشناوي الحكم الدولي، ورئيس لجنة الحكام الأسبق، إن الهدف الثاني للزمالك في مرمى الداخلية عن طريق اللاعب محمود كهربا هدف غير صحيح 100%.

وقال الشناوي المحلل بقناة ON Sport إن هدف الزمالك غير صحيح لتدخل لاعب القلعة البيضاء محمود علاء على محمد صبحي حارس مرمى الداخلية.

وأحرز كهربا الهدف الثانى للزمالك فى شباك الداخلية فى الدقيقة 89 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من مصطفى فتحى.

يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على نظيره الداخلية بنتيجة 2/1 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.