شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جميع اهداف الأسبوع الـ 15 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أمس منافسات الجولة الخامسة عشر من الدورى المصرى والتي شهدت تغيرا في المستوي الفني وعدد الأهداف المسجلة وتحسن نتائج بعض الفريق وسقوط البعض الآخر والذى دارت فعاليته على مدار يومين وقامت 8 مباريات ويتبقى مباراة مؤجلة للأهلى امام سموحة لانشغال القلعة الحمراء بالبطولة العربية .

المقاولون العرب و الجونة

نجح فريق المقاولون العرب فى مواصلة انتصاراته محققا الفوز على التوالى على حساب الجونة بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الأسبوع الخامس عشر للدورى .

انبى و الاتحاد

انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السادسة و العشرين لمسابقة الدوري العام على ستاد برج العرب.

النجوم و مصر المقاصة

حقق فريق مصر المقاصة فوزاً غالياً على النجوم بهدفين دون رد فى عقر داره على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام .

المصرى و حرس الحدود

انتهت مباراة حرس الحدود والمصرى بفوز الحدود 3 / 0 فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ15، ليرتفع رصيد الحدود للنقطة 15 فى المركز الـ13 بينما المصري فى المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

طلائع الجيش و بتروجت

نجح فريق طلائع الجيش فى خطف نقطة التعادل امام بتروجت بعدما قلب نتيجة اللقاء فى الخمس دقائق الأخيرة بالتعادل 3/3 بعدما كان الفريق البترولى متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر للدورى .

الاسماعيلي و الانتاج الحربى

نجح فريق الإنتاج الحربى فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الأسبوع الخامس عشر للدورى .

وادى دجلة و بيراميدز

تعادل بيراميدز بقيادة حسام حسن مع وادى دجلة، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

الزمالك و الداخلية

نجح فريق الزمالك فى تحقيق فوز هام على نظيره الداخلية بنتيجة 2/1 فى المباراة التى اقيمت مساء اليوم الخميس بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.