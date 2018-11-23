شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والداخلية في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الخميس 22 /11/ 2018 ، مباراة واحدة في الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري بين الزمالك و الداخلية. الزمالك يهزم الداخلية بهدف قاتل ويغرد فى صدارة الدورى نجح فريق الزمالك فى تحقيق فوز مهم على نظيره الداخلية بنتيجة 2/1 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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