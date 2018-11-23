شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخصم 100ألف جنيه من كل لاعب بعد توديع البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، خصم ١٠٠ ألف جنيه من كل لاعب بعد مباراة الوصل الإماراتي التى ودع على إثرها الفريق الأحمر البطولة العربية للأندية.

وتأتي تلك العقوبة للمرة الثانية علي التوالي تكرارا لذات العقوبة التي تم إقرارها علي لاعبي الفريق بعد مباراة نهائي أبطال أفريقيا بعد خسارة اللقب أمام الترجى التونسى.