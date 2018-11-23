شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد العربى للاستثمار والتطوير العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشيخ أحمد أل سويدن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، بمقر الوزارة.

تناول الحوار، بحث سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد للاستثمار فى الإنشاءات الرياضية وسبل التعاون بين الوزارة والاتحاد بالتوسع في الاستثمار بالمنشأت طبقا لخطة الوزارة التي تم عرضها على رئيس الجمهورية.

وعرض الوزير خلال اللقاء، ٣ نماذج يمكن الاستفادة منها، وهى استاد القاهرة و مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة وقطعة أرض خاصة بالوزارة بمدينة السادس من اكتوبر

حضر اللقاء كل من الشيخ عدنان الخالجي نائب رئيس الاتحاد والدكتور سيد عبد الفتاح مدير المكتب الفنى ومحي معروف مدير عام التسويق بالوزارة.