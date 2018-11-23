شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ما بين غرامة الـ100 ألف لأوباما والتراجع.. إعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى خالد لطيف، خلال تقديم الاستوديو الخاص بمباراة الزمالك والداخلية عقب انتهاء اللقاء، عن وصول رسالة له من مجلس إدارة النادى الأبيض تفيد بتغريم يوسف أوباما مهاجم الفريق 100 ألف جنيه وإنه يشيد بقرار مجلس إدارة النادى.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إن ذلك القرار لن يتم تطبيقه وإن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى تواصل مع المجلس الأبيض وأوضح لهم إن ما حدث لا يعدو نرفزة ملعب كما تابع نفس المصدر تأكيداته إن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أكد إنه سيتم احتواء الأمر لاستمرار مسيرة الانتصارات.

تابع المصدر ذاته تأكيداته إن يوسف أوباما مهاجم الزمالك تواصل مع الجهاز الإدارى للفريق لتوضيح موقفه حيث أكد للجهاز الإدارى إنه لم يدخل فى مشادة مع حازم إمام زميله بالفريق وإنه عندما كان هناك مشادة مع فريق الداخلية وجاء حازم إمام ليقوم باحتواء الموقف فقال له نصا:"لا تدفعنى أمام الكاميرا"، ليحتوى إمام الموقف ويقوم بسحب أوباما وينتهى الأمر دون وقوع مشادة بينهما لذلك أوضح نفس المصدر أن المجلس سيكون الاتجاه لديه عدم وجود أي عقوبة على الثنائى.