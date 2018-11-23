شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم الخميس 22 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الخميس 22 /11/ 2018 مباراة واحدة ببطولة الدورى الممتاز بين فريقين الزمالك والداخلية . ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وبنفس الرصيد يحتل مصر المقاصة مركز الثالث، بينما تراجع الاسماعيلى إلى المركز الخمس عشر برصيد 13 نقطة بعد خسارته أمام الإنتاج.



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