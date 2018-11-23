الأهلي يستعد لاستقبال اعضاء فى عمومية مناقشة الميزانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

أنهى النادي الأهلي استعداداته فى مقره الرئيسي بالجزيرة لاستقبال اعضاءه فى الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية والتى تقام يومي الجمعة والسبت .

بحسب مراسل يلاكورة فأن التجيهز لاستقبال الأعضاء انتهي بوضع كشوف الأعضاء الذين يحق لهم التصويت داخل النادي .

وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماع أكتوبر الماضى دعوة الجمعية العمومية يومي 23 و24 نوفمبر لاعتماد ميزانية النادي بعد اعتماد لائحة نظامه الاساسي بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية .

وشهد سبتمبر الماضى، إقرار لائحة النظام الأساسي للأهلي بنسبة 87%، حيث بلغ عدد المشاركين يومها 16 ألف 138 عضوًا، بينما جاءت الأصوات الباطلة 139 صوتًا والصحيحة 15 ألف 999 صوت.

بلغ حجم ميزانية النادي الأهلي في 30 يونيو 2018 مبلغ مليار و294 مليون جنيه مصري، بزيادة 281 مليون جنيه عن ميزانية العام الماضي بحسب تقرير مجلس الإدارة الذى صدر فى الخميس الماضى.

وحسب تقرير مجلس الأحمر ، فإن التقرير المالي للعام المقبل، من 1-7-2018 وحتى نهاية 30 يونيو 2019، تم خلاله تخصيص مبلغ 450 مليون جنيه لقطاع كرة القدم، متوقعا إيرادات لهذا القطاع تبلغ 400 مليونا.

وكشفت ميزانية النادي الأهلي المصري عن وجود فائض في نشاط النادي الأهلي المصري يقدر بـ402 مليون و959 الف و797 جنيه فضلا عن وجود فائض في نشاط كرة القدم عن العام المالي الأخير يقدر بـ24 مليون و574 ألف و469 جنيه.