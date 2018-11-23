أول عقوبة من الأهلي على لاعبيه بعد الخروج من كأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

أعلن النادي الأهلي خصم 100 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بسبب الخروج المبكر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال عقب التعادل مع الوصل (1-1) في الإمارات.

وعبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أعلنت العقوبة التي تتطابق تماماً مع مثيلتها التي نفذت بعد خسارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الطريق، وقت أن تم تغريم كل لاعب 100 ألف جنيه أيضاً.

الأهلي كان بحاجة للفوز على الوصل بهدف نظيف من أجل التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية، ولكنه تعادل (1-1) بخطأ فادح من الحارس محمد الشناوي، ليصبح مجموع المباراتين (3-3)، ويودع البطولة بسبب استقبال أهداف أكثر في ملعبه.

وجاء قرار الخصم من كل لاعب في الأهلي بتوقيع محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام، وذلك في أول رد فعل سريع من الإدارة بعد الخروج من كأس زايد.