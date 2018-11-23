رياضة | الإسماعيلي يتحرك للتعاقد مع شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يتحرك للتعاقد مع شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الإعلامي مهيب عبد الهادي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر، بأن الإسماعيلي يفاوض محمود شيكابالا نجم ابولون سميرني اليوناني الحالي من أجل ضمه في يناير المقبل. وكان الإسماعيلي تعرض لهزيمة أخرى في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري أمام نادي الإنتاج الحربي بهدف مقابل هدفين.

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