رياضة | نجم بيراميدز: رحيل البدري عن الأهلي كان خاطئا والمدرب الأجنبي أفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز: رحيل البدري عن الأهلي كان خاطئا والمدرب الأجنبي أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد فاروق نجم الأهلي السابق بأن رحيل حسام البدري المدير الفني للأهلي السابق ورئيس بيراميدز الحالي عن الفريق الأحمر كان خاطئ وأكد أنه من الأفضل الاستعانة بمدرب أجنبي في الوقت الحالي.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الجميع في حالة ذهول مما يحدث في الأهلي لأننا تعودنا عندما يمر بكبوة يستفيق منها بسرعة وهذا لم يحدث".

واختتم: " من رأيي كان من الخطأ رحيل حسام البدري في ذلك التوقيت وأفضل الاستعانة بمدرب أجنبي".