رياضة | عاجل.. الأهلي يعاقب لاعبيه بغرامة مالية كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعاقب لاعبيه بغرامة مالية كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، خصم ١٠٠ ألف جنيه من كل لاعب بعد مباراة الوصل الإماراتي.

وتأتي تلك العقوبة للمرة الثانية علي التوالي تكرارا لذات العقوبة التي تم إقرارها على لاعبي الفريق بعد مباراة نهائي أبطال أفريقيا.