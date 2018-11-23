رياضة | عاجل.. مسئول بالداخلية: سنجري تحقيقا مع علاء عبد العال بعد أحداث مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مسئول بالداخلية: سنجري تحقيقا مع علاء عبد العال بعد أحداث مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اللواء عثمان الدسوقي المدير التنفيذي لنادي الداخلية بإجراء تحقيق مع الكابتن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الشرطي، لما بدر منه أثناء مباراة الفريق مع الزمالك. وكان الزمالك حقق فوزا ثمينا على حساب نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام الممتاز.

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