الان تتابع كابوس الإصابات يلاحق العبيد ويبعده 3 أسابيع عن النصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب
أظهرت الفحوصات الطبية، التي أجراها اللاغب عبدالرحمن العبيد تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الحوض ويحتاج للعلاج الطبيعي و التأهيل لمدة من أسبوعين إلى 3 أسابيع
الجدير بالذكر أن اللاعب تعرض لإصابتين مختلفتين بمفصل القدم و العضلة الضامة قبل الإصابة الاخيرة.
شكرا لقرائتكم خبر عن كابوس الإصابات يلاحق العبيد ويبعده 3 أسابيع عن النصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .