الان تتابع كابوس الإصابات يلاحق العبيد ويبعده 3 أسابيع عن النصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب

أظهرت الفحوصات الطبية، التي أجراها اللاغب عبدالرحمن العبيد تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الحوض ويحتاج للعلاج الطبيعي و التأهيل لمدة من أسبوعين إلى 3 أسابيع

الجدير بالذكر أن اللاعب تعرض لإصابتين مختلفتين بمفصل القدم و العضلة الضامة قبل الإصابة الاخيرة.