شكرا لقرائتكم مارادونا يهاجم بضراوة مدرب المنتخب الأرجنتينى.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الأرجنتيني دييجو مارادونا، مدرب دورادوس المكسيكي، وضع منتخب بلاده مع ليونيل سكالوني، ضاربا المثل بمنتخب المكسيك، الذي تعاقد مع المدير الفني، خيراردو مارتينو.

وقال مارادونا "لعبت مع تاتا مارتينو في نيولز، وهو شخص رائع.. يتحدثون عنه هنا في المكسيك".

وتابع: "لدينا نحن الأرجنتينيون الفتى ليونيل سكالوني، الذي ليس له دخل في موقفه، لكن المشكلة أنه يعتقد نفسه مدربا، ويريد خوض المونديال.. يمكنه الذهاب لكن إلى مونديال الدراجات النارية، وليس كرة القدم".

وكشف أسطورة كرة القدم عن شعوره بالقلق، من الاعتماد على سكالوني في قيادة المنتخب، مضيفًا أنه لا يعلم ما إذا كانت لديه شهادة تدريب أم لا.

وأضاف "ليس من السهل قيادة منتخب المكسيك، لكن الأمر مختلف بالأرجنتين، حيث لا نتعلم مطلقا.. لدينا مدربون مثل لويس مينوتي، وريكاردو جاريكا، وجوستافو ألفارو، ومارسيلو جاياردو، وجييرمو باروس سكيلوتو، لكن سكالوني يتولى المسئولية.. الأمور معكوسة تماما".

وكان مارادونا قد تولى تدريب دورادوس المكسيكي، وتمكن من تحسين نتائجه، بشكل أثار إعجاب الكثيرين.



سكالونى

مارادونا يواسى ميسى فى مونديال 2010

مارادونا