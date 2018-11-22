شكرا لقرائتكم بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمبارياته فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة خطاب من نادي بيراميدز يطلب فيه استقدام حكام اجانب لمبارياته المقبلة في الدوري. وأكد الاعلامي احمد شوببر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، في برنامجه ملاعب أون علي قناو "أون سبورت" ، ان بيراميدز طلب حكام اجانب لمبارياته علي ان يتحمل تكاليفها واتحاد الكرة سيتحمل التكاليف.

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