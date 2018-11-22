شكرا لقرائتكم صبحي: أتحمل جزء من الخطأ في هدف الزمالك الثاني.. ولكن علاء أعاقني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صبحي حارس مرمى الداخلية أن فريقه قدم مباراة طيبة أمام الزمالك وكان يستحق الخروج بالثلاث نقاط في اللقاء الذي فاز فيه الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

وعن كرة الهدف الثاني للزمالك، قال صبحي في تصريحات خاصة عندي من الشجاعة التأكيد علي أنني أتحمل جزء من المسئولية عن الهدف ولكن تمت اعاقتي من جانب محمود علاء لاعب الزمالك الذي حال بيني وبين الإمساك بالكرة.

تابع، علاء ضربني في كتفي ووجهي خلال تدخله معي علي الكرة ليمنعني من الإمساك بها ويسهل مهمة زميله محمود كهربا في تسجيل هدف الفوز وهو هدف غير صحيح بالمرة.

شدد صبحي علي أن الحكم اخطأ في تقدير اللعبة والزمالك ليس بحاجة لمساعدة أحد علي تحقيق الفوز بعدما وضح للجميع وجود تدخل من محمود علاء علي كتفي ووجهي.

وتقدم صبحي بالاعتذار لزملائه في فريق الداخلية والجهاز الفني علي الخطأ الذي ارتكبه رغم تقديم مستوي جيد طوال المباراة، مشددا علي أن الداخلية فريق محترم وطموح وينافس علي تحقيق مركز جيد بجدول الدوري.