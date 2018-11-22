شكرا لقرائتكم الشناوى : هدف الزمالك فى مرمى الداخلية غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد الشناوي الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام الأسبق ان هدف الثانى للزمالك في مرمى الداخلية عن طريق كهربا هدف غير صحيح 100% .
وقال الشناوي المحلل بقناة "أون سبورت أن هدف الزمالك غير صحيح بعد تدخل غير شرعي من محمود علاء على حارس الداخلية.
أحرز كهربا الهدف الثانى للزمالك فى شباك الداخلية فى الدقيقة 89 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من مصطفى فتحى .
يذكر ان الزمالك نجح فى تحقيق فوز هام على نظيره الداخلية بنتيجة 2/1 فى المباراة التى اقيمت مساء اليوم الخميس بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
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