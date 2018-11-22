شكرا لقرائتكم النصر يفقد عبدالرحمن العبيد بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر عن إصابة لاعبه عبدالرحمن العبيد الظهير الأيسر للفريق الأول، بعد تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الحوض ليغيب عن الفريق لفترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال النصر في حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الخميس: سيخضع اللاعب للعلاج الطبيعي والتأهيل، وستستمر متابعته وإجراء كافة الاختبارات للتأكد من جاهزيته قبل المشاركة في التدريبات.

ويواجه النصر ضيفه الشباب يوم الجمعة في مباراة هامة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يتواجد الفريق بالمركز الثاني "22 نقطة" خلف الهلال المتصدر "27 نقطة".