شكرا لقرائتكم خبر عن درويش وندا ولطيف وشلتوت فى مؤتمر المهن الرياضية.. والنقابة تكرم الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت نقابة المهن الرياضية بالجيزة برئاسة أسامة يوسف اليوم الخميس، مؤتمر دولى للإدارة والاستثمار والتسويق الرياضى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة فى حضور نخبة من رجال الإعلام والأساتذة والخبراء المتخصصين فى مجال الادارة والاستثمار الرياضى .

وناقش المؤتمر محورين الأول فاعلية الإدارة الحديثة والاستثمار والتسويق الرياضى وتولى مناقشة هذا المحور نخبة من الخبراء ضمت كل من الدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية والدكتور فتحى ندا عضو مجلس النواب رئيس مجلس أدارة النقابة العامة للمهن الرياضية والنائب فتحى والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف السابق والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط السابق والدكتور حسين السمرى استاذ الادارة بجامعة حلوان.





فيما نقاش المحور الثانى دور الإعلام فى الاستثمار الرياضى والتسويق فى حضور كوكبة من الرياضيين والإعلاميين على رأسهم الناقد الرياضى شوقى حامد والزميل عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع والأعلامى خالد لطيف عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة وثنائى الادارة بكلية تربية الرياضية أحمد متولى وعبد الطيف صبحى الى جانب الزميل عادل عقل عضو مجلس أدارة منطقة الجيزة الذى تولى أدارة النقاش خلال فعاليات هذا المحور.





تم على هامش المؤتمر الاعلامى عصام شلتوت ممثلا لجريدة الخليج 365 باعتبارها أحد المنابر الصحفية التى تساهم فى دعم ومساندة الاستثمار الرياضى كما تم تكريم كل الين شاركوا فى فعاليات المحوريين الى جانب الدكتور صبحى حسانين نائب وزير التعليم العالى وطه الطوخى نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق.





تولى الاشراف على تنظيم فعاليات المؤتمر أداريا فريق عمل من مجلس نقابة الجيزة ضم كل من أمل فهمى وطلعت قدرى وحامد صقر وأحمد مهدى ومحمد أمين واحمد دقلية وعادل صالح .



























