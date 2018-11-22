شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: "المفروض كل مدرب يخليه فى فرقته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، سعادته البالغة بمواصلة الفريق مسيرة الانتصارات بمسابقة الدورى بالفوز على الداخلية 2/1 مساء الخميس ضمن الأسبوع الـ 15 للمسابقة .

قال حازم إمام فى تصريحات لقناة ON Sport إن الزمالك يقدم مباريات مميزة فى الوقت الحالى وقد يكون الأداء فى لقاء الداخلية غير مقنع لكن الأهم هو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط .

كما شدد حازم إمام على امتلاك الزمالك حلول عديدة خلال الموسم الحالى عكس المواسم السابقة وهو ما ساهم السويسرى كريستيان جروس فى تحقيقه بدليل قدرة الفريق على العودة للمباريات مرة أخرى بعد التأخر فى النتيجة .

وتحدث حازم إمام عن الأحداث المؤسفة فى نهاية المباراة مؤكدًا أن السبب فيها قيام عبد عبد العال مدرب الداخلية برفع قميص لونه أحمر فى وجه الجماهير ولا يعرف هل يقصد بذلك لون قميص فريقه أم فريق آخر، قائلاً: "المفروض كل مدرب يخليه فى فرقته" وشدد على تأثر لاعبى الداخلية بالزمالك بالشد والجذب مع لاعبو الزمالك لكن الأمور مرت بسلام .

وأوضح حازم إمام أن منافسة الزمالك على كل البطولات أمر طبيعى والسعى لحصد كل الألقاب هو سمة القلعة البيضاء متمنيا وجود التوفيق مع الفريق فى الفترة المقبلة .