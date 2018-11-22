شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاهلى اليوم الخميس 22/11/2018..الاحمر يودع البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلى اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة والتى يعد أبرزها توديع الفريق للبطولة العربية بعد التعادل أمام الوصل الإماراتي.

الأهلي يقترب من استعادة محمد هانى أمام المقاولون وتأهيل السولية وأجاى

شارك محمد هانى، لاعب الأهلي، فى مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الوصل الإماراتى، وخاض تدريبات بدنية وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل خلال مباراة الترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تعرف على موعد عودة الأهلي للقاهرة بعد مواجهة الوصل فى الإماراتي

تغادر بعثة الأهلي دبى فى الثانية عشرة ظهر غد، الجمعة، «العاشرة بتوقيت القاهرة» متوجهة للقاهرة بعد مواجهة الوصل فى البطولة العربية.

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

يفصل الراتب السنوى على غزال لاعب كانكوفر الكندى، عن الانتقال للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم دفاعات الفريق الأحمر.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئول أهلاوي تواصل بالفعل مع وكيل على غزال، والذى يدعي كريستين ايميلي، وتم الإتفاق معه على كافة التفاصيل التعاقدية، إلا أن هناك خلافاً قائماً فى الوقت الحالى حول راتب اللاعب السنوي.

صفقات الأهلى مُجمدة والإعلان عن هيكلة القطاع خلال ساعات

ما زال ملف صفقات النادى الأهلى ينتابه حالة من الغموض، فى ظل عدم الإعلان عن التشكيل الجديد لجهاز الكرة، رغم اتخاذ مجلس الإدارة الأحمر قرارًا رسميًا بعودة هيثم عرابي لتولى ملف الصفقات.

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو الأهلى البدء فى ملف التعاقدات الجديدة فور الإعلان عن التشكيل الجديد لجهاز الكرة بشكل رسمي، سواء بتواجد هيثم عرابي بمفرده أو بتواجد محمد فضل حال تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها.

الأهلي يودّع كأس زايد بعد التعادل 1/1 أمام الوصل الإماراتي

ودّع الأهلى بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد التعادل 1/1 مع الوصل الإماراتي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد "زعبيل" بالإمارات، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

سجل للأهلي وليد سليمان في الشوط الأول وتعادل أوه ياسوك للوصل.

وبتلك النتيجة ودع الأهلي البطولة بعدما سبق وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل الإمارات مُستفيدًا من نتيجة المباراتين، وبذلك يودع الأهلي ثاني بطولة خلال أقل من أسبوعين بعدما سبق وخسر بطولة أفريقيا من الترجي التونسي.