شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يطير إلى ألمانيا لإطلاع الخطيب علي قرارات إصلاح كرة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير سيد عبد الحفيظ، المكلف بوضع إستراتيجية قطاع كرة القدم فى الأهلى وتعيين مديرى الإدارات لألمانيا، لإطلاع محمود الخطيب علي تصوره لإصلاح منظومة كرة القدم الحمراء وتصوره لمديري الإدارات المختلفة في القطاع قبل الإعلان عنها بشكل رسمي. ومن المقرر أن يعلن الأهلي خلال الساعات القادمة عن عدد من القرارات الإصلاحية في منظومة كرة القدم أبرزها اقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومنح هيثم عرابي العائد لتولي تعاقدات النادي شارة البدء لحسم صفقات الميركاتو الشتوي.

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