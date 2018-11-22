شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب حكام أجانب لمبارياته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي اتحاد الكرة خطاب من نادي بيراميدز يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في الدوري. وأكد الإعلامى أحمد شوببر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في برنامجه ملاعب أون علي قناة "أون سبورت"، أن بيراميدز طلب حكام اجانب لمبارياته علي أن يتحمل تكاليفها واتحاد الكرة سيتحمل التكاليف.

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