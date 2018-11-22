عبد العال: جماهير الزمالك سبتني بأمي.. ولم أرفع قميص الأهلي لهم

كتب - عبد القادر سعيد:

كشف علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية عن سبب انفعاله قبل نهاية مباراة فريقه ضد الزمالك التي خسرها بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الممتاز.

وفي تصريحات إذاعية بعد المباراة قال عبد العال:"طوال المباراة جماهير الزمالك لم تتوقف عن توجيه السباب لأمي وللاعبين، حتى الحكم لم يسلم من السباب، ورغم ذلك لم يتخذ أي قرار حيال ذلك".

وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في مباراة الزمالك والداخلية اعتداءات من المدرجات على مقاعد البدلاء والجهاز الفني للداخلية، ليرد عبد العال برفع قميص...