20 صورة تشرح.. القميص الأحمر واعتداء جماهير الزمالك على علاء عبدالعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اعتدت جماهير الزمالك على علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، بعد إشهار الأخير لقميص أحمر في وجه الجماهير البيضاء، عقب إحراز كهربا هدف التقدم في في الدقيقة 89.

وقامت جماهير الزمالك بإلقاء الزجاجات على المدير الفني للداخلية، حتى أصابت أحدهم رأس علاء عبدالعال ليسقط أرضا، وتشتد الاشتباكات بين بدلاء والجهاز الفني للداخلية من جانب، وجماهير الزمالك من جانب آخر.

علاء عبد العال من جانبه، علق على إشهاره للقميص الأحمر، بأنه قميص الداخلية، وليس إشارة إلى قميص النادي الأهلي من أجل استفزاز الجماهير.

وأكمل: "جماهير الزمالك قامت بسبي طوال المباراة"، وألقى اللوم على الحكم لعدم إيقاف المباراة من أجل توقف ذلك.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.

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