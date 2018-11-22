رياضة | الأهلي يخطط لاستعادة حسين السيد من السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لاستعادة حسين السيد من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواصل مسؤولو النادي الأهلي الاتصالات مع حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق والمعار للاتفاق السعودى، لبحث موقفه من العودة للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويتواجد حسين السيد فى الوقت الحالى بين صفوف الاتفاق السعودى، حيث يشارك على سبيل الإعارة، ويفكر الأهلى بجدية فى عودته من جديد خلال الفترة المقبلة.
ويرغب النادي الأهلي استعادة خدمات حسين السيد خوفًا من تعثر المفاوضات مع أكثر من لاعب تحاول القلعة الحمراء الحصول على خدماتهم بمركز الظهير الأيسر.
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