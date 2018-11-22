رياضة | 171 مليون جنيه خسائر الأهلي بعد ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 171 مليون جنيه خسائر الأهلي بعد ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض النادي الأهلي إلى خسائر مالية كبيرة وفادحة في أقل من أسبوعين بعد خسارة لقب دوري ابطال افريقيا على يد الترجي التونسي والخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

ووصلت إجمالي خسائر النادي الأهلي الفادحة بفضل ضياع بطولتي دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية إلى 171 مليون جنيه.

وحصل بطل دوري أبطال إفريقيا وهو الترجي التونسي على 2.5 مليون دولار أي ما يعادل 45 مليون جنيه مصري ، فيما حصل الأهلي صاحب المركز الثاني بعد خسارته للنهائي، مليون وربع المليون دولار، أو ما يوازي 22 مليون جنيها مصريا.

كما حصل الفريق الفائز بدورى الأبطال الأفريقى الترجي التونسي على مليون دولار مكافأة من الاتحاد الدولى "الفيفا" بعد التأهل للمشاركة فى كأس العالم للأندية التى تقام بالإمارات الشهر المقبل.

ووصلت خسائر النادي الأهلي من الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية " إلى 6 ملايين دولار أي ما يعادل 108 مليون جنيه مصري؛ هي مكافأة الفائز بالبطولة العربية.