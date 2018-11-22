رياضة | الدوري السعودي - الوحدة يهزم الباطن.. والحزم يتعادل مع الفيحاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي - الوحدة يهزم الباطن.. والحزم يتعادل مع الفيحاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح الفتح ضيفه أحد 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة العاشرة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي شهدت أيضا تعادل الحزم مع ضيفه الفيحاء 1/1، وفوز الوحدة على ضيفه الباطن 1 / صفر.

وسجل أهداف الفتح عبد القادر الوسلاتي في الدقيقة 24 وجواو بيدرو في الدقيقة 26 وخليل بانجورا في الدقيقة 64 من ركلة جزاء وإبراهيم الشنيحي في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

ورفع الفتح رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد أحد عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث للفتح في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة السادسة لأحد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت الحزم بضيفه الفيحاء.

وتقدم الفيحاء بهدف سجله روني فيرنانديز في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء قبل أن يتعادل رودولفو ألميدا للحزم في الدقيقة 63.

ورفع الحزم رصيده إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر كما رفع الفيحاء رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

واستعاد الوحدة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بفوزه 1 / صفر على الباطن.

يدين الوحدة بالفضل في تحقيق هذا الفوز للاعبه تيسير الجاسم، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 22.

وارتفع رصيد الوحدة، الذي خسر مباراتيه الماضيتين أمام الشباب والهلال، إلى 18 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الباطن عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.