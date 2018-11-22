رياضة | الأهلي على بعد خطوة من ضم نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي على بعد خطوة من ضم نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح علي غزال مدافع منتخب مصر وفانكوفر وايتكابس الكندي قريبًا من الانتقال لصفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتدعيم خط دفاعه في الفترة المقبلة.

ويقدم علي غزال عروضًا قوية رفقة فريقه الكندي خلال الفترة الحالية مما جعله يفوز بثقة المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر الحالي والذي استدعاه للتواجد ضمن قائمة الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا.

علي غزال من مواليد 1 فبراير 1992 (26 عامًا) في أسوان.

بدأ "غزال" مشواره الاحترافي ضمن صفوف ف ريق ناسيونال ماديرا البرتغالي عام 2013، ولعب معه 123 وسجل هدفين وصنع مثلهما، وحصل على 30 بطاقة صفراء بجانب بطاقة حمراء.

انتقل مدافع منتخب مصر لصفوف فانكوفر وايتكابس اغسطس الماضي ولعب معه 36 مباراة وتلقي 3 انذارات.