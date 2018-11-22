رياضة | المشرف العام على الكرة بالداخلية يعلق على أحداث مباراتهم أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرف العام على الكرة بالداخلية يعلق على أحداث مباراتهم أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بالداخلية إدارة الزمالك والأندية الكبيرة بضرورة حضور أعضاء الجمعية العمومية للنادي مباريات الفريق حتى لا تقع أحداث شغب أثناء المباريات.
وقال الدسوقي في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"أهنئ الزمالك على الفوز وهدفه الثاني كان يجب احتسابه فاول مما أثار حفيظتنا".
وأضاف :"يجب أن يراعي اتحاد الكرة بأن يجلس الجمهور وراء فريقه وليس الفريق الضيف حتى لا تحدث أزمات تحديداً ونحن نحاول إعادة الجمهور للمباريات".
وتابع :"حوالي 300 أو 400 زجاجة على الجهاز الفني للفريق ونطلب من إدارة الزمالك والأندية الكبيرة أن يحضر أعضاء الجمعية العمومية المباريات حتى لا يتسبب الجمهور في إثارة المشاكل والشغب".
واختتم الدسوقي تصريحاته قائلاً :"سنواجه الإسماعيلي والمصري في المباريات المقبلة وسنحاول الحصول على 4 نقاط منهم".
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