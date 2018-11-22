شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يقود الزمالك للفوز على الداخلية بثنائية والانفراد بالصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق نادى الزمالك الفوز أمام نظيره الداخلية بهدفين لهدف وحيد، اليوم الخميس، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الـ15 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وافتتح أحمد سعيد أوكا التسجيل للداخلية فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء، قبل أن يعادل محمود كهربا النتيجة للزمالك فى الدقيقة 10، وفى الدقيقة 89 من أحداث اللقاء انتزع كهربا الفوز للفارس الأبيض، كما شهدت المباراة مشاركة مصطفى فتحى بعد طول غياب والذى شارك بشكل كبير فى تسجيل هدف الفوز.

وشهدت الثوانى الأخيرة من اللقاء أحداثًا مثيرة، إذ لوح علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية بقميص فريقه "الأحمر" فى وجه جماهير الزمالك، والتى بدأت فى رشق دكة بدلاء الداخلية بزجاجات المياه لتصيب إحداها مدرب الداخلية فى رأسه، فيما بادل الجهاز الفنى ودكة بدلاء الداخلية جماهير القلعة البيضاء تراشق الزجاجات.

وبهذه النتيجة يستمر الزمالك متفردًا بصدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 16 هابطًا للمركز الـ12 بجدول الترتيب.