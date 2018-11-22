جيرفينيو: صلاح يتدرب مثل المجنون

وصف اللاعب جيرفينيو مهاجم ليفربول وزميله السابق في روما محمد صلاح بالمجنون أثناء قيام الأخير بالتدريبات، الأمر الذي يجعل اللاعبين الآخرين يريدون العمل بجهد أكبر.
وقال جيرفينيو: "صلاح رجل قوي. دائما هادئ وقوي، ولديه عقلية العمل بجد. لن أنسى أبدًا دوراته التدريبية: الإيقاع العالي جدًا، يعمل مثل المجنون، شاهدته بدهشة. كان لديه نوع من التأثير الإيجابي، رأيت صلاح وأردت العمل بجدية أكبر. الموهبة والتضحية."
يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز لهذا الموسم، ويلتقي واتفورد يوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري.
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