جيرفينيو: صلاح يتدرب مثل المجنون

وصف اللاعب ​جيرفينيو​ مهاجم ​ليفربول​ وزميله السابق في روما ​محمد صلاح​ بالمجنون أثناء قيام الأخير بالتدريبات، الأمر الذي يجعل اللاعبين الآخرين يريدون العمل بجهد أكبر.

وقال جيرفينيو: "صلاح رجل قوي. دائما هادئ وقوي، ولديه عقلية العمل بجد. لن أنسى أبدًا دوراته التدريبية: الإيقاع العالي جدًا، يعمل مثل المجنون، شاهدته بدهشة. كان لديه نوع من التأثير الإيجابي، رأيت صلاح وأردت العمل بجدية أكبر. الموهبة والتضحية."

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب ​الدوري الانكليزي الممتاز​ لهذا الموسم، ويلتقي واتفورد يوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري.