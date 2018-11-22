قرارات "صارمة" للأهلي بعد الخروج من كأس زايد

خرج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من بطولة كأس زايد، عقب التعادل بهدف لمثله أمام فريق الوصل الإماراتي، بالمباراة التي أقيمت على ملعب زعبيل الإماراتي، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

سجل هدف الأهلي الأول اللاعب وليد سليمان في الدقيقة 58، قبل أن يسجل يان سوك هدف التعادل في الدقيقة 83.

وطالب عبد الحميد حسن في ختام برنامجه "ملعب الأهلي" على قناة النادي الرسمية جمهور الأهلي بعدم الحزن والتأكيد على عودة الأهلي من جديد في قادم البطولات.

وقال عبد الحميد:"متزعلوش يا جمهور الأهلي، الأهلي هيرجع تاني، انتظروا قرارات ساعات وخطوات للإصلاح".

وخسر الأهلي بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة العربية بعد التعادل 1/1 مع فريق الوصل الإماراتي وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2/2.