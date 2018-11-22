قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، إن لاعبو الوصل الإماراتي أضاعوا الوقت منذ بداية المباراة في الوقت الذي حاول فيه الأهلي التقدم وإحراز الأهداف.

وأشار كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الوصل والأهلي بإياب دور الـ16 لكأس زايد، أنه بمجرد إحراز الأهلي هدف التقدم عن طريق وليد سليمان، احتسب حكم المباراة أخطاء عكسية على النادي الأهلي بشكل متكرر.

وأضاف: “أضعنا فرصا أمام فريق يسقط كثيرا على أرض الملعب، ويرتكب العديد من الأخطاء أمام مرأى ومسمع الجميع”.

وتقدم وليد سليمان للاهلي في الدقيقة 58 من ضربة حرة رائعة، قبل أن يدرك الوصل التعادل عن طريق بال سوك في الدقيقة 82.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين محبطون: “كنا نتمنى بالتأكيد الفوز واستكمال المسيرة في بطولة كأس زايد”.

وتعادل الأهلي أمام الوصل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب، بعد التعادل ذهابا على ملعب برج العرب بهدفين لكل فريق، ليستفيد بطل الإمارات من إحراز هدفين في مباراة الذهاب.

وأكمل كارتيرون هجومه على التحكيم: “كان لنا أيضا ضربة جزاء في مباراة الذهاب على برج العرب، ولم يتم احتسابها”.

وحول إمكانية رحيله عن الأهلي أتم حديثه “ليس لدي معلومات، يمكن توجيه هذا السؤال إلى من صرح بذلك أو تحدث عن ذلك”.

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كارتيرون بعد وداع بطولة كأس زايد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .