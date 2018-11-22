شكرا لقرائتكم كارتيرون يقترب من الرحيل والأهلى يفاوض مدربين أجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النادي الاهلي للتفاوض مع عدة مدربين أجانب لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الذى بات على بعد خطوات قليلة من مُغادرة النادي بعد وداع البطولة العربية.

وودّع الاهلي البطولة العربية بعد التعادل 1/1 مع الوصل الاماراتي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم بإستاد "زعبيل" بالأمارات فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وودّع الاهلي البطولة بعدما سبق وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل المباراة مُستفيداً من نتيجة المباراتين.

وتتجه النية لإقالة كارتيرون خلال الأيام المقبلة على أن تكون هناك مفاوضات مع مدرب أجنبي مُتميز صاحب سيرة ذاتية قوية ، ورفض جميع مسئولي النادي التعاقد مع مدير فني وطني وأتفق الجميع على إقالة كارتيرون بعدما خسر الاهلي على "يده" بطولتين خلال أقبل من اسبوعين بعدما سبق وخسر بطولة أفريقيا من الترجي التونسي قبل ايام وتحديداً في التاسع من نوفمبر الجاري.