شكرا لقرائتكم الخطيب يغادر المستشفى بعد 72 ساعة من الجراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مستشفى هانوفر الجامعي فى المانيا ،بعد 72 ساعة من إجرائه جراحة لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر، وأنتقل الخطيب للإقامة فى أحد الفنادق القريبة من المستشفي، فى الوقت الذى يخضع الخطيب لفحوصات طبية ومتابعة دورية من الطبيب الذى أجرى له الجراحة.

ويطمأن السفير المصري فى المانيا على حالة الخطيب بشكل متواصل من خلال الاتصال الدائم بأسرة الخطيب وإدارة المستشفى، ومن المقرر أن يعود رئيس الأهلى للقاهرة فى الثانى من ديسمبر المقبل، من أجل مواصلة العلاج الطبيعى بالقاهرة ثم مزاولة أعماله بالنادى تدريجياً.