شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : غير راضى عن أداء لاعبي الزمالك أمام الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك أنه غير راضى عن أداء الفريق خلال مباراة الداخلية رغم تحقيق الفوز بهدفين لهدف والوصول للنقطة 29 فى صدارة الدورى الممتاز .

قال أمير مرتضى فى تصريحات لقناة أون سبورت أن الزمالك عانى من غياب 5 أو 6 لاعبين أساسيين بخلاف إصابة حميد أحداد بنزلة معوية داخل المعسكر وضمت القائمة مهاجم وحيد مؤكدا أنه غير راضى عن الأداء لكن هناك مبررات لذلك والأهم بالنسبة له تحقيق المكسب .

كما علق أمير مرتضى على الأحداث التى شهدتها نهاية المباراة ، قائلاً : " أنا بحترم كابتن علاء عبد العال هو كان مدربى فى الداخلية لكنه عمل حركة مش موفقة منه بعدما توجه بفانلة حمراء لجماهير الزمالك وممكن يكون فعل ذلك بسبب عصبية اللقاء" .