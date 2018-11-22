شكرا لقرائتكم الداخلية : هدف الزمالك الثانى خطأ واضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء عثمان الدسوقى المشرف العام على فريق الكرة بالداخلية، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك رغم الخسارة بهدفين لهدف ضمن الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدورى الممتاز .

قال الدسوقى فى تصريحات لقناة أون سبورت أن الهدف الثانى للزمالك جاء من خطأ بعد تدخل محمود علاء مع الحارس محمد صبحى داخل منطقة الجزاء مشددا فى الوقت نفسه أن الزمالك فريق كبير ويقدم مستوى جيد .

كما علق المشرف على فريق الداخلية على أحداث الشغب فى نهاية المباراة مؤكدا حدوث خطأ عند توزيع جماهير الزمالك داخل ملعب بتروسبورت لأن الجمهور الأبيض تواجد خلف الجهاز الفنى للداخلية وليس خلف الجهاز الفنى لفريقه .

فيما أكد الدسوقى أن الجميع يطالب بعودة الجماهير للملاعب لكن يجب حدوث ذلك بأدب واحترام وهناك بعض الأمور التى يجب أن يراعيها اتحاد الكرة مستقبلا ، موضحا أن من أخطأ سيتم محاسبته مهما كان .