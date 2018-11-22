شكرا لقرائتكم بنزيما: رحيل رونالدو القى على كاهلى الكثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أن رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، قد القى بمسئولية كبيرة فوق كاهله من أجل تسجيل الأهداف.

جاءت تصريحات بنزيما خلال الحوار الذى أجراه معه اللقناة الرسمية للنادى الملكى، حيث تحدث قائلا فى حضور نجمى الفريق السابقين الفارو أربيلوا وتشابى الونسو، قائلا "أشعر بشعور عظيم فى هذا النادى وقد يستمر بقائى طويلاً، أنا سعيد دائمًا عندما أكون داخل الملعب، عندما تكون الكرة بين قدمى أحاول دائمًا تسجيل الأهداف".

وتابع بنزيما، قائلا "يمكنك أن ترى أنى ألعب بشكل جيد، أقاتل، لدى دافع وحريص على الحصول على موسم رائع، هذا عام حاسم للجميع، نحن الآن بخير، نلعب كفريق ونهاجم وندافع معاً، نحن نحظى الان ببعض الحظ أكثر من ذى قبل أمام المرمى ونسجل اهدافاً أكثر".

وواصل المهاجم الفرنسى، قائلا "الناس دائما يطالبوننى أكثر لأن ريال مدريد هو أفضل ناد فى العالم، والجميع يدعو إلى المزيد من الأهداف من مهاجمهم، وهذا أمر متوقع، إنه يحفزنى على الحصول على عام رائع، وهو أمر مهم ".

وأكمل بنزيما، قائلا "بالسابق، كان لدينا كريستيانو رونالدو لكنه ليس هنا الان للحصول على الأهداف، بحيث يقع الامر على كاهلى اكثر، أنا متحمس للغاية ومستعد جيدا لذلك، لقد شعرت بسعادة غامرة لوصولى لـ 200 هدف، عندما أنظر إلى الوراء أفكر فى ما أنجزته في مدريد، لقد ضحيت بالكثير، أنا حريص على الحفاظ على مركزى هنا فى مدريد".

وأردف بنزيما، "طريقة لعبى هى ذاتها ، لكنى أسجل المزيد من الأهداف الآن لأنني أعمل في مواقع أحصل على المزيد من الفرص للقيام بذلك، سنحاول أن نستمر فى تسجيل الاهداف وحصد النقاط لأنك عندما تسجل، لن تكون البطولات بعيدة أبداً، سنحاول الحصول على المزيد من البطولات هذا العام، كلما زاد عدد نقاطك كلما زاد احتمال فوزك باللقب، أريد تسجيل الأهداف فى كل لعبة".

وتابع بنزيما، قائلا "أحب لعب كرة قدم ذات لمسة واحدة مع الكثير من الحركة السريعة، يجب أن تكون قادرًا على اللعب بسرعة وان تملك الهدوء، اعتمادًا على الظروف فى المباراة، يجب عليك الاستمرار فى التحرك، والربط مع زملائك فى الفريق، والاستفادة من المساحات".



بنزيما مع الونسو واربيلوا