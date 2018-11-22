شكرا لقرائتكم راموس يحتفل بحصانه الأجمل فى إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، غيابه عن مباراة منتخب بلاده إسبانيا الودية أمام البوسنة والهرسك، وتوقف المنافسات المحلية، ليحتفل بحصانه الفائز بلقب الأأجمل فى إسبانيا.

ونشر راموس على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" عدة صور لمهرجان الخيول الذى أقيم فى مسقط رأسه بمدينة إشبيليه، وهو يحتفل مع أسرته الصغيرة، وخلاله تم اختيار الجواد الخاص به الأجمل فى عام 2018 بإسبانيا.

ويستعد راموس مع الريال لخوض مواجهة ايبار بعد غد السبت فى الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى.



راموس

حصان راموس

سيرجيو راموس

راموس وأسرته